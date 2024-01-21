Adana'nın NİYET'i güçlü kadın

Başkan Zeydan Karalar, 9. NİYET Akademi’nin açılışını Yeşiloba’da yaptı“Geleceğe Bir Eser Bırak” ve “Güçlü Adana İçin Güçlü Kadın” düşünceleriyle hareket eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi’nin (NİYET) 9. Şubesini Yeşiloba Mahallesi’nde açtı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, kadınların ülke ekonomisine, Adana ekonomisine ve aile ekonomisine katma değer sağlaması amacıyla geliştirdiği, NİYET Akademisi’nin dokuzuncu şubesi Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde açıldı. Yeşiloba Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışa, Başkan Zeydan Karalar’ın yanı sıra, siyasiler, muhtarlar ve Yeşiloba sakinleri katıldı.

Toplumda kadının güçlenmesine katkı sağlayacak NİYET Akademilerin sayısını artıracaklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, kadının hayatın her alanında daha fazla yer alması için emek harcamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ali Yaylalı, Başkan Zeydan Karalar’ın 2019’dan beri Yeşiloba Mahalle’sine büyük hizmetler yaptığını, Adana’ya kazandırılan NİYET Akademilerin ise deprem gibi zor süreçlerde halkın adeta yaralarını saran bir merkeze dönüştüğünü kaydetti.

KADIN GÜÇLÜYSE TOPLUM DA GÜÇLÜ

Başkan Zeydan Karalar, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir toplumun ancak kadının güçlü olması halinde dinamik ve güçlü olabileceğini ifade eden düşüncesini dile getirerek başladı. Zeydan Karalar, “Kadının işi varsa, kendi ayakları üzerinde duruyorsa o ülke dimdik ayakta durur. Biz de kadınların toplumda güçlü olması, üretmesi, kazanması için çok ciddi çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

NİYET AKADEMİ

Aşçılıktan, yabancı dile, muhasebe ve bilgisayardan; işaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi ve sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe-finansman, düz dikiş makinası branşlarına kadar eğitim veren NİYET Akademi’de kadınlara yönelik atölyelere ağırlık veriliyor. Kursiyerler ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alma şansı buluyor.