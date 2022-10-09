Adana Lezzet Festivali coşkusu devam ediyor

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin 2. gününde ziyaretçiler Arda Türkmen, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Türev Uludağ, Ebru Baybara Demir ve İlber Ortaylı ile buluştu.ADANA (İGFA) - Adana Valiliği’nin öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve sinerjisi ile bu sene 6. kez gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali, beklenildiği üzere ziyaretçi akınına uğradı. Dopdolu bir programla ziyaretçilerinin karşısına çıkan lezzet festivali, birbirinden renkli görüntülerin oluşmasına nedeni oldu.

BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLER Adana Valiliği’nin liderliğinde şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi ile hayata geçen Adana Lezzet Festivali, Türkiye gastronomisi için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Adana’nın geçmişten geleceğe uzanan gastronomisine dikkat çekmeyi amaçlayan Adana Lezzet Festivali, Adana’nın tüm lezzetlerini bir araya getirdiği gibi birbirinden farklı etkinlikleri ile de büyük beğeni görüyor.

EKRANLARIN SEVİLEN İSİMLERİ Lezzetin yanında lezzetin sırlarının da paylaşıldığı programlar ziyaretçilerin beğenisini topladı. Gün boyu yapılan etkinlikler içinde gastronomi dünyasının ünlü isimleri Sahrap Soysal, Arda Türkmen, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Türev Uludağ, Ebru Baybara Demir yoğun ilgi gördü.

ADANA’NIN KÜLTÜR MİRASI

180 dönümlük alanı kapsayan ve Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali olan Adana Lezzet Festivali ikinci günü gastronominin yıldızlarının yanı sıra ünlü bir tarihçiyi de ağırladı. Tarih sayfalarından ilgi çeken bilgiler paylaşan ve kendisine özel anlatım tarzıyla büyük beğeni gören İlber Ortaylı Merkez Park’ta yer alan amfi tiyatroda “Adana’nın Kültür Mirası” başlığını taşıyan bir konuşma gerçekleştirdi. Adana’nın kültürel zenginliğine dikkat çeken Ortaylı, ziyaretçilerin alkış yağmuruna tutuldu.

GENÇ ŞEFLER YARIŞMASI

Günün bir diğer dikkat çeken etkinliği ise Genç Şefler Yarışması oldu. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi. Coca-Cola’nın Platin, Öztiryakiler’in Ana Mutfak, Lassa’nın Etkinlik Sahnesi Sponsoru olduğu festivalde, Cihangir Kebap&Kaburga, Komili, Doğanay, Optimum, Levent Börek, Kütahya Porselen, Pirge, Tostçu Mahmut, Anavarza Bal, Madenci ve Beta Tea sponsor olarak yer alıyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin düzenlenmesine destek veren kurum ve kuruluşlar ise şöyle; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası (ALKO), Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPAD), Çukurova Aşçılar Derneği, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON).

