Adana Hadırlı’ya Kütüphane ve Taziye Evi…

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan Hadırlı Mahalle Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. 2 katlı ve toplam 260 metrekare alana sahip mahalle merkezinde taziye alanı ve kütüphane olarak kullanılacak bölümler mevcut.ADANA (İGFA) - Siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar ve Adanalıların katıldığı açılışta, Adana’nın her noktasına adil hizmet götürmeyi görev bildiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Çok zor günler yaşadık. Pandemi ve depremler nedeniyle meydana gelen sorunların üzerine engellemelerle de karşılaştık. Tüm bunlara rağmen, borcu gelirinin dört katı durumda devraldığımız Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, geliri borcunun 4 katı olan bir belediye haline getirdik. Adana’nın önünü açtık. Artık kimseye ihtiyacımız yok. Adana Büyükşehir Belediyesi’ni kendi kendine yeten, çok ciddi işleri borçlanmadan yapabilen bir hale getirdik.”

Açılışı yapılan Hadırlı Mahalle Merkezi’yle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Büyüklü küçüklü kütüphaneler açtık. Bu da onun bir örneği. ‘Bir kütüphane bir hapishane kapatır’ derler. Alt katı da taziye evi olarak kullanılacak. Yer sorunu çözebilirsek, burada daha büyük bir taziye evinin temelini atacağız. Kurs merkezlerimiz hizmete devam ediyor, yurtlar açtık. Adana’da böyle hizmetler yoktu. Kreşler açtık, yakında yenilerini yapacağız. Taziye evlerini çoğaltıyoruz. Tüm bunlar ve diğer hizmetler için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. O yüzden sizinle istediğimiz kadar birlikte olamadığımız zaman bize gönül koymayın. Tek derdimiz halkımıza, size daha çok hizmet etmek. Adana’nın dört bir yanında çalışmalarımız var. Alt geçitler yapıyoruz, yüzlerce iş makinesi ve otobüsü borçlanmadan aldık. Çok çalışıyoruz çünkü öncelikle Allah çalışanı sever. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır’ demiştir.”