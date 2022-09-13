Adana Güney Rotary'den gelir getirici etkinlik
Faaliyet bölgesinde uzun bir süredir ikinci el satış etkinliğini sürdüren Adana Güney Rotary Kulübü, etkinlikten elde ettiği gelirin tamamını kız çocukların eğitimi ile girişimci kadınların mesleki gelişimine harcıyor.ADANA (İGFA) - Adana Güney Rotary Kulübü, uzun zamandır sürdürdüğü ikinci el satış etkinliğinin 5'incisini gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleşen etkinlikten elde edilen gelirin tamamının kız çocuklarının eğitimi ve girişimci kadınların hem mesleki eğitimi hem de mesleki gelişimi yararına harcanacağı belirtildi.
Rotary'nin gelir getirici etkinliğinde ayrıca Kadın Destek Uygulaması’na (Kades) yönelik tanıtım broşürü de dağıtılarak, uygulama hakkında farkındalık çalışması yapıldı.
Adana Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı Nilgün İnal, Türk Rotary'sinin toplumun her alanında olduğu gibi kız çocuklarının eğitimi ve girişimci kadınların desteklenmesi alanında faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Biz de Adana Güney Rotary Kulübü olarak bunun için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Etkinliğimizde emeği geçen kulüp üyelerimize ve destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
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