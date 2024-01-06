Son Dakika

Adana'da kurtuluş coşkusu

YAŞAM 06.01.2024, 09:45
Adana'da kurtuluş coşkusu

5 Ocak Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102’inci Yıldönümü Kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk koyma töreni düzenlendi.ADANA (İGFA) - Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı. Ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda Geçit Töreni gerçekleştirildi.  

Geçit töreninde Bayrak Şiiri okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, isim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Jandarma Genel Komutanlığı Tüfekli  Hareketler Bölüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü gösteri yaptı, Pozantı Kaymakamlığı’ndan alınan ve bisiklet sporcularının getirdiği “Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli bayrak Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’e teslim edildi.

EN BÜYÜK GURUR GÜNÜMÜZ

Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, 5 Ocak’ın en büyük gurur günü olduğunu belirterek, kuruluşun ve kurtuluşun gerçeklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, Liman Von Sanders’ten komutayı devraldıktan sonra ve Sanders’in ‘Bizim için her şey bitti’ demesinin ardından ‘Bizim için her şey yeni başlıyor’ mesajı verir. Akabinde 11 gün Adana’da kalır ve kentin ileri gelenleriyle toplantılar yapar, halkla buluşur. Sonrasında Kurtuluş Savaşı’nı yapmaya karar verir. Daha sonra 15 Mart 1923’te Adana ziyaretinde, ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur’ der. Adanalılar olarak Mustafa Kemal Atatürk’e Kurtuluş Mücadelesi hissini vermiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ADANALILAR CANLARI PAHASINA DÜŞMANA DİRENDİ, FRANSIZLARI GERİLETTİ

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransızların Adana’yı işgal etmesiyle, kentte milli mücadelenin de başladığını belirten Başkan Zeydan Karalar, Kuvayi Milliye’nin bölgede mücadele eden güçleri toparlayarak, Fransızlar’ı gerilettiğini anlattı. Bu gerilemenin ardından, Fransızların önceden tehcir edilen Ermenileri Adana’ya geri getirdiğini ve onların da halka çok zulmettiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Pozantı’da direnç yuvaları kurun’ emrinden sonra büyük kahramanlıklar gösterildiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Fransızlar, Adanalıların kahramanca direnişi karşısında geriler ve barış ister. Sinan Tekelioğlu barış isteğinin kabul edilmemesini talep eder ama Mustafa Kemal Atatürk ileriyi çok iyi gören bir deha olduğu için Fransızların barış isteğinin kabul edilmesi konusunda kesin emir verir. Böylece genç TBMM ilk kez tanınmış olacaktır. Adanalılar TBMM’nin uluslararası alanda tanınması konusunda da öncelikli rol oynar. Milletimiz ülkemizin kurtulması için çok bedel ödemiş, canı pahasına savaşmıştır.”

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizi düşmandan kurtaran, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.”

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 18 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 17 21
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 17 20
13. Gaziantep FK 18 20
14. Hatayspor 17 19
15. Başakşehir 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5