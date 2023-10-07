Adana'da Cumhuriyet'in 100'ncü yılı için Çocuk Panayırı
Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Panayırı düzenlendi.ADANA (İGFA) - Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Kara Yusuflu Mahallesi'nde Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Çocuk Panayırı kuruldu. Panayır, köy meydanında çocukların katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
3 ile 15 yaş arasında 200 çocuğun bir araya gelmesi ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, çocukların doyasıya eğlenmesi, güzel ve keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Drama, müzik ve çeşitli çocuk aktivelerinin yapıldığı panayır Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı'na özel renkli görüntülere sahne oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|7
|9
|14. Konyaspor
|7
|9
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Başakşehir
|7
|4
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Gençlerbirliği
|8
|14
|6. Manisa FK
|8
|13
|7. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Göztepe
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Sakaryaspor
|8
|9
|12. Şanlıurfaspor
|8
|9
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. M.City
|7
|18
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Chelsea
|8
|11
|10. Crystal Palace
|7
|11
|11. Fulham
|8
|11
|12. Brentford
|8
|10
|13. M. United
|8
|9
|14. Nottingham Forest
|7
|8
|15. Everton
|8
|7
|16. Wolves
|7
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|8
|20
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Valencia
|8
|10
|10. Osasuna
|9
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|9
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3