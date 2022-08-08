Adana'da Altın Koza'nın jürisi belli oldu

Altın Koza Film Festivali jürisi belli olurken, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın başvuruları 10 Ağustos'a kadar devam edeceği duyuruldu.ADANA (İGFA) - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde , yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak yer alacak.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Uluslararası Kısa, Ulusal Öğrenci Kısa ve Adana Kısa Film bölümlerinde yarışacak.

Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu , çocuklarla sinema bölümü, ve sergiler festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması başvuruları 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/ linkinden ulaşılabilir.