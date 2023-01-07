Adana Büyükşehir öğrencilerin finalde de yanında

İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde 14 Ocak'a kadar öğrencilere 24 saat kesintisiz hizmet, çorba ve çay-kahve ikramı yapılacak.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nce kent halkının hizmetine sunulan İnce Memed Halk Kütüphanesi, sınav haftalarında 24 saat açık kalarak öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına destek veriyor.

İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere Adana Büyükşehir Belediyesi’nce çorba ikramı yapılması geleneği de sürüyor.

200 kişilik kapasitesi, 30 bilgisayarı, sınırsız internet erişimi, 17 bin kitap ve seminer salonu ile özellikle öğrencilerin bilgiye ulaşma, ders çalışma merkezi haline gelen İnce Memed Halk Kütüphanesi finaller nedeniyle 2 hafta açık kalacak İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde öğrencilere ücretsiz çay-kahve servisi de yapılıyor.

Öğrenciler yoğun ders çalışma tempolarının arasında bir kase sıcak çorba, çay-kahve içip, yeniden ders çalışmaya motive olabiliyor.

Öğrenciler kendilerini düşünen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür ettiler.