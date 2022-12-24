Adana Büyükşehir can dostları unutmuyor

Adana Büyükşehir, 2021’de rekor kısırlaştırma gerçekleştirirken, haftanın 6 günü 400 noktada besleme yapılıyor…ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi’nde tedavi, kısırlaştırma, bakım ve aşılama işlemlerini sürdürüyor. 2021’in ilk 11 ayında 5 bin kısırlaştırmayla rekor sayıda operasyon gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, haftanın 6 günü 400 noktada kuru mama ile besleme yaparak, sokak canlılarının karnını doyuruyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, gönüllülere kuru mama dağıtarak, sokak canlılarını beslediği düşünülen Adanalılara da destek veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi’nde 2021 yılının ilk 11 ayı itibariyle 5 bin kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Aralık ayında yapılacak kısırlaştırmalarla birlikte 2021’de gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının 5500-6000 civarında olması bekleniyor. Bu rakam geçmiş yıllar göz önüne alındığında, kısırlaştırma operasyonlarında yüzde yüz artış olduğu ortaya çıkıyor.

116 dönüm tahsisli alan üzerine kurulu, 2500 hayvanın aynı anda bakımının yapılabildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Merkezi’nde 5 ameliyathane mevcut. 12 veteriner hekim ve 109 personelin 7/24 esasına göre çalıştığı barınak, Türkiye’nin en modern ve büyük barınakları arasında yer alıyor.