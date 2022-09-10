Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Sinema Programları Koordinatörü-Sinema Eleştirmeni Esin Küçüktepepınar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Güven Kıraç, Altın Koza Genel Müdürü-Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan, Festival Yürütme Kurulu Üyesi ve Festival Yönetmeni İsmail Timuçin’in katıldığı basın toplantısında, basın mensuplarının soruları da yanıtlandı. Toplantıda festival jeneriği ve yarışma filmlerinin fragmanları gösterildi.ADANA (İGFA) - Konuşmasına sinemanın ülkemizdeki tarihçesini anlatarak başlayan Başkan Zeydan Karalar, Türkiye’de sinema deyince akla Adana’nın geldiğini ve sinemanın gelişiminde Adana’nın önemli katkısı bulunduğunu söyledi.

Yakın dönemde ve geçmişte hayatını kaybeden sinema sanatçılarını saygı ve rahmetle anan Başkan Zeydan Karalar, festival programıyla ilgili bilgi verdi.

Adana Altın Koza Film Festivali’nin 3 yıldır halkla buluştuğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, sanatseverleri Adana tadında, sinema tadında bir festival beklediğini kaydetti.

YILMAZ GÜNEY ASLA UNUTULMAYACAK

Ülke sinemasına hizmet ettiklerini ve Uluslararası Adana Atın Koza Film Festivali’ni sonsuza kadar sürdürmek istediklerini belirten Menderes Samancılar, Türk Sineması’nın en önemli isimlerinden olan Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir şiir okudu. Menderes Samancılar, Yılmaz Güney’in asla unutulmayacağını ifade etti.

SİNEMA ŞENLİKTİR, YAŞASIN ALTIN KOZA

Konuşmasına 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nu kutlayarak başlayan Nebil Özgentürk de, Adana’dan yetişen çok sayıda sinema sanatçısına ve sinemada senaryolaşan eserler yazan edebiyatçılara vurgu yaptı. Nebil Özgentürk, “Sinema şenliktir, yaşasın Altın Koza” dedi ve gençliğinin, çocukluğunun geçtiği Adana’yı nereye gitse beraberinde götürdüğünü anlattı.

SEYİRCİYİ MUTLU EDECEK ZENGİN İÇERİK

Kendisini fahri Adanalı olarak gördüğünü belirten Güven Kıraç da bir çoğunda yer aldığı Altın Koza Film Festivallerinin içinde farklı görevde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin seyirciyi mutlu edecek bir içeriğe sahip olduğunu vurguladı.

ALTIN KOZA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Altın Koza’nın küllerinden yeniden doğduğunu ve ismine, zengin içeriğine yeniden kavuştuğunu söyleyen Esin Küçüktepepınar, festivalin çok iyi bir seçkiye sahip olduğunu da bildirdi.

Festivalin Başkan Zeydan Karalar’la birlikte yeniden ismine kavuştuğunu ve köklerine döndüğünü, halkla buluştuğunu belirten Hüseyin Orhan da, sanatseverleri etkili bir festivalin beklediğini söyledi.

Basın toplantısı soru cevap bölümüyle sona erdi.