Adalar'da 'Çiçek Şenliği' başlıyor

28-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Adalar Çiçek Şenliği, ziyaretçileri Adaların az bilinen bir yüzünü keşfetmeye davet ediyor. Adaların tarihine, yaşam kültürüne ve benzersiz doğasına yönelik keyfli bir deneyim sunmayı amaçlayan şenlikte, çocuklar ve büyükler için birbirinden ilginç etkinlikler düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - “Adalar'ın Çiçeğe Bezenmiş Evleri, Balkonları, Kapı ve Parmaklıkları” temalı Fotoğraf Sergisi ve Yarışması, bir zamanlar çiçek bahçeleri, seraları, mezatları ve çiçek bayramlarıyla ünlü Adaların, zamanla yok olmuş geleneğini canlandırmayı ve çiçekçiliği özendirmeyi hedefliyor.

Adalı gönüllüler tarafından, Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada'da tüm sokaklar tarandı ve fotoğraflandı. Mimar, peyzaj mimarı ve yazarlardan oluşan Adalı seçici kurul tarafından ön elemeden geçen 50 evin sokaktan geçen herkes tarafından görülebilen çiçeklerle bezeli fotoğrafları sergiye dönüştürüldü.

28 Temmuz saat 15.00'de ziyarete açılacak sergideki evler, şenlik boyunca ziyaretçiler tarafından oylanacak ve ilk 10'a girenler, 30 Temmuz Pazar akşamı belli olacak. Ödülleri de sahiplerine iletilecek. “Adalar'ın Çiçeğe Bezenmiş Evleri, Balkonları, Kapı ve Parmaklıkları” sergisinin küratörlüğünü mimar ve fotoğrafçı Rubi Asa üstlendi. Bir Zamanlar Adalarda Çiçek Bayramları Sergisi ise ziyaretçileri Adalar'ın az bilinen çiçekçilik tarihine ışık tutan bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.

Her iki sergi de Ekim ayına kadar ziyarete açık olacak.