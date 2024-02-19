Adak: "Mardin tarih ve kültür şehridir"

Artuklu Fuar Alanı'nda Mardin 1. Kitap Fuarı düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında Mardin 1. Kitap Fuarı düzenlendi.

Açılışa, Mardin valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak,Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Basın mensupları ve birçok öğrencinin katılım sağlandı. Açılış konuşmasını yapan,Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak , “Bu tür faaliyetler bizim bu iki kapak arasındaki ilmi rahat ulaşabilmeyi vesile olan faaliyetler olduğunu belirterek, umarım bu tür organizasyonların devamı çok daha etkili hale gelir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adak,"Mardin tarihi ve farklı kültürleri ile dünyanın en köklü medeniyet şehirlerinden bir tanesidir.Bir yandan tarihi eserleri bir yandan kitap fuarı ile Mardin bir kültür şehri bir medeniyet şehri olma yolunda ilerliyor."Şeklinde konuştu.

Mardin valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye vekili Tuncay Akkoyun ise, Bu yıl Mardin’de ilk defa düzenlediğimiz kitap fuarının açılışını gerçekleştirmek üzere burada bulunmaktan mutluluk duysugunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz 2000 bin metrekarelik fuar alanını Mardin’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıdiklarini belirten Vali Akkoyun", Buda bizler için çok önemlidir. Gençlerimize ve öğrencilerimize kitap okumanın önemini vurguluyoruz. Kitap okumak kelime haznesini, hafızayı ve kendini ifade edebilme yeteneğini gösterir. İnşallah bu fuar alanı ve bugün düzenleyeceğimiz kitap fuarı daha çok kitap okumaya vesile olur."diye konuştu.