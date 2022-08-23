Ad soyad değişikliği için yarın son gün! Tek tıkla adını değiştir

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden tek tık ile ad soyad değişikliği yapılabiliyor. E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi ne zaman?

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden tek tık ile ad soyad değişikliği yapılabiliyor. E-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır? Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi ne zaman? Mahkemesiz ad soyad değiştirme nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği yapılabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından binlerce vatandaş isim değişikliği başvurusu yapmak için e-Devlet uygulamasına hücum etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından isim ve soyadı değişikliğine ilişkin yapılan resmi açıklamada, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyadların, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilebileceği vurgulandı.

e-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır?

-T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

-Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.

-Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

-Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.

-NOT: Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

AD SOYAD DEĞİŞTİRME SON BAŞVURU YARIN SON GÜN

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Aralık 2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden isim soyisim değişikliği yapılabilecek. Başvurular, son başvuru gününe kadar kabul edilecek.