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Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu
YAŞAM 10.07.2022, 09:15
Kurban Bayramı’nda kendi kurbanlarını kesmek isteyen bazı acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastane acillerini doldurdu.ADIYAMAN ONLİNE HABER
ADIYAMAN (İGFA) - Kurban Bayramı’nda kendi kurbanlarını kesmek isteyen bazı acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastane acillerini doldurdu.
Adıyaman’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah erken saatlerde merkez ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.
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