Acarlar Longozu turist akınına uğradı

Sakaya Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine geçtikten sonra yeni bir görünüme kavuşan Karasu Acarlar Longozu’na bu yaz 85 bin ziyaretçi giriş yaptı. Kuzey bölgesinde en çok tercih edilen turistik alan olan longoz özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir görünüme kavuşturulan Acarlar Longozu’na bu yaz 85 bin ziyaretçi giriş yaptı.

Peyzaj, çevre düzenlemeleri ile yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeterya gibi sosyal tesislerin renk kattığı longoz şehrin kuzey bölgesinde bu yaz en çok tercih edilen turistik alan oldu.

7,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun longoz olan Acarlar Longozu, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçmişti.

Büyükşehir tarafından doğallığına zarar gelmeden baştan sona yenilenen longoz, yeni görünümüyle yerli ve yabancı birçok turistin odak noktası oldu. 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı longozda ziyaretçiler 1 buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş parkurunda doğa harikasını yakından inceleyebiliyor.