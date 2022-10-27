Acarlar Longozu'nda 'özel' keşif

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri ve aileleri Acarlar Longozu’nda buluştu. Türkiye’nin tek parça halinde bulunan doğal güzelliği longozu keşfe çıkan engelli bireyler ve aileleri enerjilerini tazeledi, sosyal yaşama katıldı ve şehrin doğal güzelliği olan longozu keşfetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylere yönelik çalışmalar yürütüyor.

Hayatın her alanında engelleri kaldırmak, engellilerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitimlere katılan bireyler için Acarlar Longozu’na gezi düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Sosyal Gelişim Merkezi’nde buluşan engelli bireyler ve ailelerinde oluşan 70 kişilik kafile Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Acarlar Longozu’na yola çıktı. Yolculuk boyunca eğlenceli vakit geçiren, birbirleriyle yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşayan engelsiz yürekler, Acarlar Longozu’na vardıklarında ise heyecanlarını gizleyemedi.

Engelsiz yürekler Acarlar Longozu’na giriş yapmalarının ardından eğitmenleri eşliğinde spor yaptılar, daha sonra ise yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiler. Yazdan kalma bir sonbahar gününde Türkiye’nin tek parça halinde bulunan doğal güzelliği longozu keşfe çıkan engelli bireyler ve aileleri enerjilerini tazeledi, sosyal yaşama katıldı ve şehrin doğal güzelliği olan longozu keşfetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, engelli bireylere yönelik sadece atölye eğitimlerinin yanı sıra sosyal yaşama katılmalarını kolaylaştıracak çalışmaların da gerçekleştirildiğine yer verilerek, “Acarlar Longozu’nda engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadık. Önümüzdeki süreçte de benzer etkinlikler, yeni keşifler yapacağız” denildi.