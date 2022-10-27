Son Dakika

Acarlar Longozu'nda 'özel' keşif

YAŞAM 27.10.2022, 12:40
Acarlar Longozu'nda 'özel' keşif

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri ve aileleri Acarlar Longozu’nda buluştu. Türkiye’nin tek parça halinde bulunan doğal güzelliği longozu keşfe çıkan engelli bireyler ve aileleri enerjilerini tazeledi, sosyal yaşama katıldı ve şehrin doğal güzelliği olan longozu keşfetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylere yönelik çalışmalar yürütüyor.

Hayatın her alanında engelleri kaldırmak, engellilerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitimlere katılan bireyler için Acarlar Longozu’na gezi düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Sosyal Gelişim Merkezi’nde buluşan engelli bireyler ve ailelerinde oluşan 70 kişilik kafile Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Acarlar Longozu’na yola çıktı. Yolculuk boyunca eğlenceli vakit geçiren, birbirleriyle yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşayan engelsiz yürekler, Acarlar Longozu’na vardıklarında ise heyecanlarını gizleyemedi.

Engelsiz yürekler Acarlar Longozu’na giriş yapmalarının ardından eğitmenleri eşliğinde spor yaptılar, daha sonra ise yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiler. Yazdan kalma bir sonbahar gününde Türkiye’nin tek parça halinde bulunan doğal güzelliği longozu keşfe çıkan engelli bireyler ve aileleri enerjilerini tazeledi, sosyal yaşama katıldı ve şehrin doğal güzelliği olan longozu keşfetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, engelli bireylere yönelik sadece atölye eğitimlerinin yanı sıra sosyal yaşama katılmalarını kolaylaştıracak çalışmaların da gerçekleştirildiğine yer verilerek, “Acarlar Longozu’nda engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşadık. Önümüzdeki süreçte de benzer etkinlikler, yeni keşifler yapacağız” denildi.

Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4