Abur Cubur Show seyirciden tam not aldı

Kocaeli Kitap Fuarında “Abur Cubur Show” ile izleyicilerin karşısına çıkan Onur Atilla ve Doğan Akdoğan, vatandaşlardan tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın 8. gününde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Güldür Güldür oyuncularından Onur Atilla ile televizyonlardan ve sosyal medyadan tanıdığımız Doğan Akdoğan, “Abur Cubur Show” ile izleyicilerin karşısına çıktı

Güldür Güldür oyuncularından Onur Atilla ile televizyonlardan ve sosyal medyadan tanıdığımız Doğan Akdoğan’ın birlikte hazırladıkları “Abur Cubur Talk Show”, 13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahnelendi. Kocaelili seyirciler için sahnelenen Abur Cubur Talk Show’a Güldür Güldür Show oyuncularından Berkay Tulumbacı konuk olarak katıldı.

“Şehirlerin Işığı” temalı etkinliklerin sonuncusu olan programda Atilla ve Akdoğan ikilisi 13. Kocaeli Kitap Fuarı için özel bir içerik hazırladı. Akçakoca Salonu’nda sahnelenen gösteride ikili konuklara unutulmayacak bir akşam yaşattı. Programa konuk olan Berkay Tulumbacı şarkılarıyla şova renk kattı.