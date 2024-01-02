Abdullah Şahin: Mustafakemalpaşa Bursa ve Türkiye’nin gözbebeği

Bursa'da tarihçi yazar ve öğretmen Abdullah Şahin, Mustafakemalpaşa ilçesinin tarihini Herkes Duysun muhabirine anlattı.Ömer DEMİR - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa veya eski ismiyle Kırmasti, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Herkes Duysun ekibi, doğal güzellikleri ve sanayisi ile nam salmış olan Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret etti ve ilçeyi, uzun zamandır Mustafakemalpaşa’da ikamet eden Tarihçi-Yazar Abdullah Şahin’den dinledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin güzel tarihi ve harika doğa yapısıyla içinde muhteşem şeyler barındırdığını belirten Şahin, “Herkes Duysun ekibine buraya gelip, burayı tanıtma imkanı verdikleri için teşekkür ederiz. Mustafakemalpaşa, Bursa’nın en gözde ilçelerinden biridir. Aslında ismiyle müsemma güzel bir ilçemiz demek bizim için daha doğru olur. Güzel tarihi ve harika doğa yapısıyla içinde muhteşem şeyler barındırmaktadır. Tabii en başta Suuçtu Şelalesi olmak üzere, güzel tarihi ve anısıyla bütün dünyaya nam salmıştır. Diğer güzelliklerimizden de örnek verecek olursak Tümbüldek Kaplıcaları ilçemizde yer almaktadır. Öte yandan diğer bölgelerimizin doğal güzellikleri, piknik alanları ve buna benzer birçok alan bulunmaktadır.” dedi.

BURSA’NIN VE TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ MUSTAFAKEMALPAŞA

Doğal güzellikleri ve ilçenin tarihini görmeleri için vatandaşları Mustafakemalpaşa ilçesine davet eden Şahin şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi olarak da baktığımızda Mustafakemalpaşa Türkiye’ye yön veren birçok sektörü içinde barındıran bir yapı arz etmektedir. Mustafakemalpaşa ülkemizin ekonomisine, tarihine ve doğasına büyük katkı sunan bir ilçedir. Mustafakemalpaşa’nın, Bursa ve Türkiye’nin gözbebeği olduğuna inanmaktayız. 5 yıldır bu ilçedeyim, severek ve gönül vererek iş yapmaktayım. Herkesi Mustafakemalpaşa ilçesine bekliyoruz, doğal güzelliklerimizi ve tarihimizi görmeleri için buraya davet ediyoruz.”