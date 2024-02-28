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Abdülaziz artık anılar biriktiriyor

YAŞAM 28.02.2024, 12:12
Abdülaziz artık anılar biriktiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan Abdülaziz Aslankaya’nın kişisel gelişimi büyük değişim gösterdiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel gereksinimli öğrencilerinden Abdülaziz Aslankaya; müzik, beden eğitimi, el sanatları, seramik, değerler eğitimi, akademik dersler, bahçecilik, bireysel eğitim, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam atölyelerinde eğitim aldı. Her geçen gün kişisel gelişimine katkıda bulunan eğitimlerle Aslankaya, kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Abdülaziz, aldığı eğitimler sayesinde artık kendi başına alışveriş yapabiliyor.  Bu gelişimi ailesi ve öğretmenleri tarafından da sevinçle karşılandı.

EĞİTİMLER GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNDU

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde matematik öğretmeni Büşra Şekeroğlu, Abdülaziz’in gelişim gösterdiği alanlardaki başarılarını anlattı. Şekeroğlu, “Abdülaziz buraya başladığında var olan becerilerini sergilemekte güçlük çekiyordu. Atölyelerde aldığı eğitimler, kazandığı deneyimler, akademik ve sosyal becerileriyle sosyal hayatına büyük katkı sağladı. Eğitimlerle kendisini bilişsel yönde geliştirip, çok iyi bir ilerleme kaydetti. Matematik atölyesinde aldığı eğitimlerle de sayısal zekâsının gelişmesine katkıda bulunup bunu sosyal hayatına adapte etmeyi başardı” diyerek öğrencisinin gelişme düzeyinden bahsetti.

CUMHURBAŞKANI VE BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Aslankaya’nın gelişimine destek veren onu yakından takip eden babası İsmail Aslankaya, “Abdülaziz'in Büyükşehir Belediyesinden aldığı eğitimlerle gelişme göstermesinden çok mutluyuz. Çevremizde dostlarımızın da dikkatini çeken Abdülaziz'in davranışlarındaki olumlu gelişmeler bize gurur veriyor. Oğlumun eğitimiyle ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Abdülaziz bana Mevla’dan bir emanet. Topluma kazandırmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya bekliyorum ve bu konuda duyarlı olanlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işle alakalı ilgisini alakasını gördüğüm önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşine,

Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve eşine binlerce kez teşekkür edebilirim” diyerek duygularını paylaştı.

“ARTIK ALIŞVERİŞ YAPABİLİYOR”

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenci Abdülaziz, annesi Nimet Aslankaya’yı duygulandıran gelişme gösterdi. Anne Aslankaya, “Artık Abdülaziz ile anı biriktirebiliyoruz. Gün içinde yaşadığı deneyimleri bize anlatıyor böylece ailece anı biriktiriyoruz. Okuldan gelince arkadaşlarıyla yaşadıkları olayları sohbetleri bizimle paylaşıyor ve markete gidebiliyor, alışverişini yapabiliyor” diyerek oğlunun göstermiş olduğu gelişimin sevincini paylaştı.

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