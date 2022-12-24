Abdi İbrahim’den 110 görme engelli öğrenciye akıllı baston

Abdi İbrahim, kuruluşunun 110. yılında 110 görme engelli öğrencinin WeWalk akıllı bastona kavuşmasını sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Akıllı telefonlar ile bastonu birleştiren bir cihaz olan ve Türk mühendisler tarafından ülkemizde geliştirilen ve üretilen akıllı bastonlar, düzenlenen bir etkinlikle sahiplerini buldu. Abdi İbrahim çalışanlarının 44. İstanbul Maratonu’nda iyilik koşusuyla bağış toplamasıyla başlayan projenin kapsamı, Abdi İbrahim’in de kurumsal kaynak ayırmasıyla genişledi.

110. kuruluş yılında 110 görme engelli öğrencinin yaşamına dokunma imkânı bulduklarını söyleyen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Sürdürülebilirlik anlayışımızın temel hedefi dokunduğumuz hayatları iyileştirmek. Sosyal projelerimizde gönüllülük çok değer verdiğimiz bir fayda alanı. Gönüllü çalışma arkadaşlarımızın bu projeyi sahiplenmesi projeye değer kattı. 110’uncu yılımızda 110 öğrencimizin akıllı baston ihtiyacını karşılamaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.