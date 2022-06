ABD’de düzenlenen FIRST LEGO Award’ın Şampiyonu Samsun’dan

Bilim Kahramanları Derneği tarafından 18 yıldır Türkiye’de düzenlenen FIRST LEGO League Challenge programının bir parçası olan Global Innovation Award etkinliğinde önce Türkiye finaline, daha sonra da tüm dünyadan seçilen 20 finalist takım arasına kalan Özel Samsun TAKEV Anadolu Lisesi’nden TAKEVIANS takımı “CARGO CONNECT” teması ile ilgili ürettikleri yenilikçi fikirleri ile birinci oldu.İSTANBUL (İGFA) - TAKEVİANS takımı, Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge programı süresince geliştirdikleri yenilik projeleri ile 110 farklı ülkeden on binlerce takım arasından öne çıkarak FIRST Global Innovation Award finaline katılmaya takılmaya hak kazanmıştı.

CARGO CONNECT teması kapsamında geliştirdikleri “Sürdürülebilir Paketleme” fikri ile güçlü tasarım ve inovasyon becerileri ortaya koyan ve ayrıca gezegeninin sürdürülebilirliğine anlamlı katkı sunan TAKEVIANS takımı Amerika Birleşik Devletleri’nden yüz yüze gerçekleşen etkinliğe çevrim içi olarak katıldı.

İnovasyon, patent, endüstri gibi farklı alanlarda uzmanlıkları olan jüri ekibine 21-23 Haziran arasında sunumlarını yaptılar. Ambalajlarda kullanılan oluklu karton geometrisini değiştirerek yeni bir tasarımla aynı malzeme ile daha dayanıklı ambalajlar tasarlayarak ezilme ve deforme gibi farlı sorunları ortadan kaldıran projeleri ile TAKEVIANS takımı şampiyon oldu.

FIRST® tarafından Qualcomm işbirliğinde tüm dünyadan FIRST LEGO League Challenge programı katılımcılarına açık olan Global Innovation Award etkinliği girişimci, yenilikçi ve mucit gençlerin desteklenmesini hedefliyor. Programın Türkiye’deki partneri Bilim Kahramanları Derneği de gençlerin Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge programı kapsamında geliştirdikleri yenilikçi projelerini iş dünyasına yönelik geliştirmeleri, girişime döndürmeleri ve patent alarak geliştirme adımları üzerine çalışmalarını oldukça önemsemektedir.

Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge programında 9-16 yaş arası gençlerin 4-10 kişilik takımlar halinde, 10 – 14 haftalık bir süreç içerisinde her sene açıklanan ve küresel soruna yönelik bir temada, bir bilim insanı gibi çalışarak değerli kazanımlar elde etmelerini sağlıyor. 18 yıldır Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla Türkiye’de uygulanan programa bugüne kadar 34 bin 672 çocuk ve genç katılım gösterdi. Ayrıca programın farklı alanlarında Türkiye’den birçok takım uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazandı.

Hatırlanacağı gibi Haziran 2022’de Avustralya’da gerçekleşen çevrimiçi Asya Pasifik Uluslararası Turnuvası’nda da İzmir Özel Çakabey Okulları’ndan Çakatech takımı Robot Performans Birincilik Ödülü ve Şampiyonluk Ödülünü almaya hak kazanmıştı.