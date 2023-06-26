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Abdal Musa Elmalı Tekke’de etkinliklerle anıldı

YAŞAM 26.06.2023, 08:30
Abdal Musa Elmalı Tekke’de etkinliklerle anıldı

18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, evliyalar ve erenler diyarı Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkinliklere katılarak vatandaşlarla biraraya geldi.

ABDAL MUSA TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, dua etti. Etkinlik için Tekke Mahallesi’ne akın eden vatandaşlar Başkan Böcek’e yoğun ilgi gösterdi. Başkan Muhittin Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Elmalı ilçe Kaymakamı Faruk Erdem, ilçe belediye başkanları, Alevi Dernek Başkanları ve inanç önderleri ile birlikte anma etkinliklerini izledi. Tekke Mahalle Muhtarı Fehmi Durna ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özel hizmetleri ve anma etkinliklerine katkısı için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA BURADA OLACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Abdal Musa gibi bir değeri yaşatma gayretinden ve desteklerinden dolayı Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Seçimlerin ardından ilk ziyaretimi buraya yaptım gerçekten bana çok iyi geldiniz. Abdal Musa’yı, Pir Sultan Abdal’ı, Hacı Bektaş-ı Veli’yi konuşmak kolay değil ama onlar gibi olmak çok kolay. Ülkemizde sevgiyi, barışı, hoşgörüyü hep birlikte sizlerle inşa edeceğiz. Ben buraya ilk kez geliyorum ama çok büyük bir eksiklikmiş. Önümüzdeki sene bu topraklarda bu güzel coğrafyada Muhittin Böcek Başkanımızla bu anma etkinliklerinde yine sizlerle birlikte olacağız. Hep birlikte Abdal Musa’yı siz canlarımızla birlikte anacağız” dedi.

BUGÜNLERE IŞIK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Anma etkinliklerinin ikinci gününde anma etkinliklerine katılan vatandaşlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, “Erenler, evliyalar diyarı kadim ilçemiz Elmalı’da Abdal Musa Dergahı’nda olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum” dedi. Başkan Böcek, asırlar önce Horasan’dan gelip yaşayışıyla, öğütleriyle bütün insanlığı hoşgörü, sevgi, barış ve kardeşliğe çağıran Abdal Musa’nın yüzyıllar öncesinden bugünlere ışık olmayı sürdürdüğünü söyledi. Başkan Böcek, “Abdal Musa ve O’nun yolundan giden erenler güzellikleri bazen sazlarıyla, bazen sözleriyle, bazen ibadetleriyle bazen de davranışlarıyla bütün insanlığa sundular. Bu kültürün bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültürün özünde insan var, sevgi var, kardeşlik var” dedi.

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Abdal Musa’nın evrensel kültürünü tüm dünyaya anlatmak için biraraya geldiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizler onların sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik. Onların öğretisiyle bu topraklarda huzuru ve kardeşliği yaşatmaya devam edeceğiz. Halkın, Hakkın ve adaletin yanında olmayı sürdüreceğiz. Abdal Musa ve O’nun gibi gerçeğin ve doğrunun izinden ayrılmadan bu mertebeye erişen abdalların sözlerini, deyişlerini, bilgilerini, davranışlarını toplumun her kesimine yaymaya devam edeceğiz. Abdal Musa dergahının ve Tekke köyümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanınır hale gelmesi için her zaman olduğu gibi elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz.”

ENDER BALKIR’I DİNLEDİLER

Anma etkinlikleri kapamında Alevi Bileşenleri Semah ve Cem  Törenleri ile birlikte seyirciler eşliğinde konserler yapıldı. İlke Türkdoğan -İhsan Güvercin,  İlhan Özdemir ve Fatih Demirhan konserlerine seyirciler semah yaparak eşlik etti. Türk Halk Müziği Sanatçısı Ender Balkır konseri ile ziyaretçiler unutulmaz bir gece geçirdiler.Sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik ettiler .

Abdal Musa Anma etkinlikleri türbe ziyaretleri ve uğurlama programıyla tamamlandı.

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