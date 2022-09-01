ABD'ye kedi getirecekler için güncel bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'den kedisi ile beraber gelmeyi planlayanlar için abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli yaptığı araştırmayı İGF Haber Ajansı ile paylaştı.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ / abdpost.com (ABD İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ederken eğer kedinizi de yanınızda getirmeyi planlıyorsanız ilk olarak veterinerinize başvurararak kedinizin kuduz aşısını yaptırmalısınız.

Veteriner aynı zamanda kedinizin sırt bölgesinde derinin altına bir mikroçip yerleştirecektir. Çipi olmayan hiçbir evcil hayvan, ABD'deki havaalanlarından içeri alınmaz.

Bu işlem kedinin canını fazla yakan bir işlem değildir. Veteriner, mikroçipi taktıktan sonra tıpkı havaalanlarında yapılacağı gibi elindeki cihazla çipin okunup okunmadığını kontrol etmelidir. Market kasalarındaki barkod okuma sistemine benzer olan bu işlemi test etmek önemli.

Veterineriniz son olarak kedinizin pasaportunu hazırlamalıdır. Bunun için size TC kimlik numaranız, cep telefonu numaranız, kedinizin adı ve cinsi, kaç yaşında olduğu gibi pek çok soru soracaktır. Pasaportta, kedinize atanmış kişi olarak bilgileriniz girildikten sonra ulaşılması gereken ikinci bir kişinin de aynı bilgileri yer almalıdır. Mesela eşlerden biri birincil kişi olarak kaydedildiyse diğeri de ikincil kişi olarak kaydedilebilir.

Kuduz aşısı; ilk 24 saat kusma, ateş ve halsizlik gibi şikayetlere sebep olabilir. Ancak pek çok kedinin hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattığını da hatırlatalım.

KUDUZ TİTRASYON TESTİ!

Eğer köpeğinizle seyahat edecek olsaydınız 'titrasyon' denen bir işlem yaptırmak için veteriner, çocuğunuzun kanını alıp Ankara'daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne göndermek zorunda kalırdı.

Esenyurt Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden edinilmiş son güncel bilgi ışığında, ABD, kedilerde kuduz titrasyon testi istemiyor. Bu işlem şu anda Türkiye'de ortalamma 2 bin TL tutuyor. Kanın incelenip içinde bulaşıcı zararlı maddelerin olup olmadığını anlamak için yapılan kuduz titrayon testini, ABD yönetiminin istememesi sayesinde bu masraftan kurtulmuş oluyorsunuz. Eğer Avrupa ülkelerine seyahat edecek olsaydınız maalesef titrayon yaptırmak zorunda kalacaktınız. Bu işlemin sonucu da Ankara'dan 1 ay sonra geliyor. Seyahatinizi ona göre planlamalıydınız. Ama ABD'nin kedilerde titrayon şartı olmadığını tekrar hatırlatalım.

Ardından siz kedinizin ön ve yan profilden çekilmiş vesikalık fotoğraflarını pasaportunun 5. sayfasındaki 'foto' alanına yapıştırmalısınız.

THY'NİN PROSEDÜRLERİ!

Türk Hava Yolları (THY), bir uçuş esnasında sadece 3 evcil hayvan taşınmasına olanak sağladığından, sizin seyahat edeceğiniz gün belirlenmiş ise biletinizi satın almadan önce mutlaka kediniz için rezervasyon yaptırmalısınız. Çünkü o uçuş için sizden önce üç kişi bilet almış ya da rezervasyon yaptırmış olabilir. Siz de kedinizi yanınıza alamayacağınız için bilete ödedğiniz ücret yanar. Bu nedenle, kendiniz de uçuş günü için rezervasyon yaptırırsanız iyi olur.

KEDİNİZ İÇİN ÖDEYECEĞİNİZ UÇUŞ BEDELİ...

Kendi bilet tarihinize en geç 1 hafta kala kedinizin 155 Euro'luk bilet ücretini ödemelisiniz. Eğer uçuş tarihinize 1 haftadan daha kısa bir süre kalmış ise kediniz için ödeyeceğiniz ücret maalesef 300-400-500 Euro gibi rakamlara yükselebilir. O sebeple uçuş tarihinize 1 hafta bile kalmadan daha erken bir tarihte kedinizin ücretini ödeyip yerini de garantilemenizi tavsiye ederiz. Unutmayın bir uçuşta kabin içinde sadece 3 evcil hayvan olabilir!

KAÇ TANE KEDİ GÖTÜREBİLİRSİNİZ?

Önemli bir diğer husus da, birden fazla kedi sahibi olanları ilgilendiriyor. Diyelim iki kediniz var. Yukarıdaki bütün işlemleri sırasıyla her iki kediniz için yaptırdıktan sonra kabinde bir yolcunun sadece bir kedi taşıma hakkı olduğunu bilmelisiniz. Bu sebeple diğer kediniz için yanınızda bir yakınınızın da sizinle birlikte seyahat etmesi gerekir.

Kedinizle seyahat edecek kişi, hiç tanımadığınız bir yabancı da olabilir. Yani pasaportta kedinize kayıtlı vasi olması şart değil. Bu sebeple siz ABD'ye uçtuktan sonra bir yabancı ile de kedinizi getirtebilirsiniz.

Kendi biletinizi aldınız, uçuş tarihinden en geç 1 hafta öncesine kadar kedi ya da kedilerinizin 155 Euro'luk ücretlerini ödeyip yerlerini garantilediniz. Şimdi sıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden alacağınız izin belgesine geldi. Bu belge olmadan kesinlikle uçağa alınmayacağınızı bilmelisiniz!

İZİN BELGESİ NEREDEN VE NE ZAMAN ALINIR?

Uçuş tarihinize son 48 saat kala kedinizin pasaportunun ön sayfası, fotoğrafının bulunduğu 5. sayfası, kuduz aşısının belirtildiği 8. sayfasının fotokopileri ile uçak biletinizin ya da rezervasyonunuzun çıktısı, evcil hayvanın pasaportta vasisi kimse o kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte o kişi kediyi de yanına alarak bağlı olduğunuz semtteki Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne sabah saat 08:30-09:00 arası gitmelidir.

Burada kedinize takılan mikroçip okutularak getirdiğiniz kedinin sisteme kaydedilen kedi olup olmadığı ve belgeleri kontrol edilecektir. Sonrasında size ıslak imzalı bir izin belgesi verilecek. Bu işlem son 48 saat içinde yapılabilir.

Hangi şehir ve semtte yaşıyorsanız o bölgenin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü arayarak detaylı bilgi alalabilirsiniz.

KEDİNİZLE UÇUŞ TAVSİYELERİ...

Havaalanına kafesin içinde taşıyacağınız kediniz ile birlikte geldiğinizde, kendi check-in işlemlerinizi halledip kedinizin belgelerini gösterip mikroçipini okuttuktan sonra uçağa geçebilirsiniz.

Burada kediniz kafesiyle birlikte ayaklarınızın dibinde öndeki koltuğun hemen altında durabilir. Bu nedenle kedinizi taşıyacağınız kafesin her tarafının açık parmaklıklı ve havadar olmasını tavsiye ederiz. Bu sayede ona eğilip daha rahat dokunabilir ve sakinleştirebilirsiniz.

Eğer kediniz bu tip seyahatlerde çok fazla stres yaşıyorsa veterinerinizin önereceği bir sakinleştirici ilacı uçuştan yaklaşık 1 saat önce içirmenizi öneririz. Bu sayede uykuya dalıp daha rahat bir yolculuk geçirebilir. Ancak uçuşun ortalama 11 saat süreceğini hesaba katmalısınız. Uçağınız Amerika'ya indikten sonra, buradaki görevliler kedinizin mikroçipini kontrol edecek ve sizi içeri alacaklardır.