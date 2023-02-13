ABD'den tır şoförü yardım için geldi... Bursaspor'un tırlarını Hatay'a getirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde TIR şoför okulu olan Can Harmanşah ekibiyle birlikte Hatay'a gitti.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'den Hatay'a gelen Can Harmanşah, pyalştığı videodu Hatay'daki yardımla ilgili bilgi verdi.

Deprem bölgesinde yardım tırlarını kullanan Harmanşah, yardıma gelecekler için önemli uyarıda bulundu.

Harmanşah, deprem bölgesinde yardımlarla ilgili bir organize olunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bursaspor'un yardım tırlarıyla birlikte geldik. Burada organize olmak gerekiyor. Organize olmadan gelince yardımı nereye vereceğinizi bilmiyorsunuz" diye konuştu.

https://youtu.be/-13rg1dscHk