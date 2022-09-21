ABB’den Dünya Alzheimer Günü farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği kahvaltı programında bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla merkezden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini düzenlediği kahvaltıda bir araya getirdi.

ABB “UNUTMUYOR UMUT OLUYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’nde unutmuyor umut oluyor. Erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet veren merkezde, zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteleri gerçekleştiriyor.

Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken hasta yakınlarının zorlu hasta bakım sürecin desteklenerek, rahatlamaları da sağlanıyor.

Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin amacının üyelerin kaynaşması ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Dünya da ve ülkemizde en sık görülen hastalıkların başında alzheimer hastalığı gelmektedir. Bu konuda açmış olduğumuz Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimiz de şu an aktif olarak hizmet vermekteyiz. Burada üyelerimize zihinsel, psikomotor, el işi becerileri ve grup çalışmaları konusunda destek oluyoruz. Asıl amacımız hem üyelerimizin kendisini yalnız hissetmesinin önüne geçmek hem de ailesini ve yakınlarını biraz da olsa rahatlatmaktır. Bugün Dünya Alzheimer Farkındalık Günü kapsamında üyelerimiz için bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Amacımız üyelerimizin kaynaşmasını ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak” dedi.

ALZHEİMER SOSYAL YAŞAM MERKEZİ’NDEN HİZMET ALAN ÜYELERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

ABB tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan merkez üyeleri ve yakınları ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Sevgi Öztürk: “Çok memnunum ve bu merkezin her yerde olmasını isterim. En büyüğünden en küçüğüne kadar tüm çalışanlara teker teker teşekkür ederim hepsini çok seviyorum kendi çocuklarım gibi. Annemi getiriyorum bu merkeze benden daha iyi bakıyorlar ve gurur duyuyorum. Biz Güneşevler’den geliyoruz buraya ama burası dünyanın öbür ucunda da olsa gelirdik.”

-Mahire Özer: “Bu merkezden çok memnunum. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Benim gibi yaşlılarla ilgilenen tüm herkese çok teşekkür ederim.”

-Kazım Kara: “73 yaşındayım ve son derece güzel ilgileniyorlar bizlerle. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Bizler genciz neden genciz? Bu tür ilgi ve alaka gösterilen yerde gençleşiyoruz, eğleniyoruz, dost ediniyoruz. Yaşamımız kolaylaşıyor ve birtakım rahatsızlıklardan kurtulmuş oluyoruz. ABB’ye çok teşekkür ederiz.”

-Kamile Taşçı: “Çok memnunum ve mutluyum bize mutluluk verdiniz. Allah razı olsun bu etkinliği düzenleyen herkesten.”