ABB'den uygulamalı kâtiplik deneme sınavı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kâtiplik sınavlarına hazırlananlar için 3 dalda “Uygulamalı Kâtiplik Deneme Sınavı” düzenledi.ANKARA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla ‘öğrenci dostu’ projelere imza atmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kâtiplik sınavlarına hazırlananlar için “Uygulamalı Kâtiplik Deneme Sınavı” düzenledi.

SINAVDAN 450 ADAY YARARLANDI

Sınava hazırlanan adayların sınav kaygılarını azaltmak ve stres yönetimi kazandırmak amacıyla Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Elvankent Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen deneme sınavına 450 kişi katıldı.

-Fatih Şentürk: “Bu zabıt kâtipliği deneme sınavından memnun kaldım. Heyecanımı yenmemde bana yardımcı oldu. Sınav öncesi bana antrenman oldu.”

-Eylül Doğan: “Sınavdan önce güzel bir deneyim oldu. Heyecanımı burada yendim. Mutluyum teşekkür ederim.”

-Esra Tunç: “Öncelikli Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu kâtiplik deneme sınavından dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya geldim bütün heyecanımı, stresimi attım. İnşallah bu performansımı da klavye sınavında tekrardan gösterebilirim.”