Son Dakika

ABB'den kısırlaştırma rekoru

YAŞAM 04.02.2023, 13:30
ABB'den kısırlaştırma rekoru

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana 23 bin 500 sokak hayvanını kısırlaştırarak rekor kırdı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan kendi imkânlarıyla kısırlaştırma işlemini sürdürürken bir yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği iş birliği ve ilçe belediyelerine verdiği destek sayesinde 2023 yılında 50 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘hayvan dostu’ uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Mama desteğinden ücretsiz aşı desteğine kadar pek çok uygulama ile sokaktaki canları unutmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları popülasyonunu kontrol atlına alacak çalışmalarını da sürdürüyor.

 2022 YILINDA 23 BİN 500 SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlatan Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana 23 bin 500 sokak hayvanını kısırlaştırarak yeni bir rekor kırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan kendi imkânlarıyla bir yandan da Özel Hayvan Hastaneler Derneği iş birliği ve ilçe belediyelerine verdiği destekle kısırlaştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

 HEDEF 2 YILDA SOKAK HAYVANI POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINA ALMAK

Konuya ilişkin bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “1 Haziran 2022 tarihinden itibaren yepyeni bir uygulama ile hem yakalama hem de kısırlaştırma için hizmet almaya başladık. Ayda bin kısırlaştırma yapabilirken, bu yöntemle ayda 2 bin kısırlaştırma gerçekleştirmeye başladık.  2022 yılında 23 bin 500 kısırlaştırma ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde rekor kırdık. Bütün belediyelere örnek olacak bu proje ile 2023 yılında 25-30 bin kısırlaştırma gerçekleştireceğiz. Biz ayda 2 bin kısırlaştırma yaparken 25 ilçe belediyemizin de ortalama 100'er kısırlaştırma yapması halinde ayda 2 bin 500 yılda 30 bin kısırlaştırma gerçekleşmiş olacak. Böylece yılda 50 binin üzerinde kısırlaştırma ile Ankara'da 2 yıl içinde sokak hayvanları popülasyonu kontrol altına alınacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 21 25
11. Alanyaspor 21 25
12. Ankaragücü 21 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 21 35
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 22 14
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Fulham 22 32
7. Brighton 19 31
8. Brentford 20 30
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 19 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 19 28
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6