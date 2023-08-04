AB destekli İzmir Hippoterapi Merkezi misafirlerini ağırlamaya hazır

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından “Sağlığa Erişim” başlığı altında kabul edilen Hippoterapi Türkiye projesi kapsamında hayata geçirilmesi planlanan pilot hippoterapi merkezlerinden Niyazoğlu Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğindeki İzmir Hippoterapi Merkezi büyük bir törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ünlü oyuncu Ceyda Düvenci gibi davetlilerin yer aldığı açılışa, akademisyenler, fizyoterapistler, ergoterapistler, dil konuşma terapistleri, özel eğitim öğretmenleri, binicilik kulüpleri, kamu kurumları temsilcileri katılım gösterdi.

Program öncesi gerçekleştirilen sunumlard Hippoterapi Türkiye yaklaşımı, yasal düzenleme süreçleri ile ilgili gelişmeler, Hippoterapi Türkiye iş birliği ağı modelinde kurumlar arası işbirliği, hippoterapi konusundaki kamuoyundaki bilgi seviyesi ve farkındalığı konuşuldu.

Sunumlar sonrasında yapılan soru-cevap etkinliğinde ise projenin ülkemize sunacağı katkılar, sağlık yaklaşımlarında hippoterapi, kanıt temelli hippoterapi uygulamaları ve standartları tartışıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu tür tesislerin İzmir ve ülkemiz için çok önemli olduğunu belirtirken açılıştan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleneksel atçılık alanında özel bir ilgisi ve geçmişi bulunan Bornova Kaymakamı Fatih Genel ise, olumlu etkileri kanıtlanmış olan at destekli terapilerinçok disiplinli, bilimsel bir yaklaşım ile tesise dahil edilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Hippoterapi Türkiye Yasal Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım, hippoterapinin çok disiplinli tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olduğunu, farklı disiplinlerin ve farklı kuruluşların biraraya gelmesinin sürdürülebilir bir hippoterapi yaklaşımının olmazsa olmazı olduğu düşüncesi ile çalışmalarını yürüttüklerini, bu yaklaşımın aslında Türkiye’de oldukça önemli bir eksiklik olduğunu ve projenin bu anlamda da bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Gör. At Antrenörü Ali Ekber Ün de yaptığı konuşmada özel ihtiyaçları olan sessiz meleklerimizin desteklenmesine, hippoterapinin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmadaki olumlu etkilerine yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti.