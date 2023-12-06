Son Dakika

AB destekli EWA programında kadın girişimciler belli oldu

YAŞAM 06.12.2023, 18:07
AB destekli EWA programında kadın girişimciler belli oldu

Gıda ve tarımın kadın liderlerini belirleyen EWA programının kazanan kadın girişimcileri açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
 
Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa dört yılda toplam 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları EIT Food desteği ile değerlendiren EWA ekibi, programa katılma hakkı kazanan 10 girişimi belirledi. Program 10 kadın girişimcinin 27 Kasım'da Impact Hub İstanbul'da gerçekleştirdiği Demo Day sunumlarıyla sona erdi.
 
10 girişimcinin finale kaldığı programda 10 bin avro değerindeki birincilik ödülünü Microhobist ile Sultan Gül, Tuğçe Nur Erçetin, Züleyha Demirci, Büşra Yılmaz, 5 bin avro değerindeki ikincilik ödülü ise Palgae ile Eylül Er aldı.

Programın kazanan girişimi Microhobist, doğadaki mikroorganizmalardan ilham alınarak geliştirilen toprak verimliliğini arttırıcı, sürdürülebilir ve postbiyotik bitki gelişim düzenleyicisi üretmektedir.

İkincilik ödülün sahibi Eylül Er, Palgae ile, gıda ve tarım fabrikalarında bulunan atık suları kullanarak biyokütle elde ettiği yosunlardan biyoplastik granülü üreterek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

EWA Programı kapsamında dört yılda 45'ten fazla kadın girişimciye destek olduklarını söyleyen Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, “Türkiye'de kurulan girişimlerdeki kadın girişimci oranı son yıllarda ortalama olarak yüzde 17. Dünyadaki oran ise bu değerden birkaç puan yukarıda. Bu oranın artması için Türkiye'nin gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren kadın girişimcileri EWA programı ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi. EWA programına katılan 40 girişimden 6 tanesinin de program sonrasında yatırım almaya devam ettiğini ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Wolves 15 18
13. Crystal Palace 14 16
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4