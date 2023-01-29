900 milyon 'fal'landı

2022 yılını yüksek yorum oranlarıyla kapatan Kaave, geçtiğimiz yıla oranla yorum sayısını yüzde 30 artırarak 900 milyon fal yorumladı.İSTANBUL (İGFA) - Yayınlandığı günden bu yana birçok pazarda büyük bir ivme yakalayan süper eğlence uygulaması Kaave, 2022 yılında da eğlence kategorisinde dünyanın her yerinde en çok tercih edilen uygulama oldu.

50’den fazla ülkede aylık 7 milyon aktif kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, bu yıl 25 milyondan fazla kez indirilerek başarısını kanıtladı.

6 dilde 900 milyon fal gönderimine ulaşan marka, 2022 yılında yenilikleriyle birlikte uygulama üzerinden 600 milyon kahve falı yorumladı.

Uygulamayı yeni içeriklerle zengileştirmeye devam ettiklerini belirten kurucu ortağı Selin Sağol Sade, kullanıcıların günün her saati keyifli zaman geçirebileceği bir süper eğlence uygulaması olarak konumlandırdıklarını söyledi. Güncel ve trend içerikler, özgün temalarla durmadan yenilendiklerini belirten Sağol Sade, "Geçtiğimiz yıl, uygulamamıza Esmeralda karakterini ve özel hazırlanmış tarot destesini dahil ettik. Papatya Falı yorum türü ile eğlence çıtasını yükselttik. Son olarak tasarımı ve basımını üstlendiğimizi tarot kartlarının Türkçe ve İngilizce versiyonlarınıhazırlayarak Türkiye’de ve globalde satışa sunduk. Fiziksel ürünlerimizle Kaaveseverlere ulaşma stratejisi kapsamında 11 ülke 53 şehirde binlerce kullanıcıyla buluştuk. 2023 yılında da yeniliklerimiz tüm hızıyla devem edecek" diye konuştu.

Sade, 2023’te 1 milyardan fazla fal yorumlayarak kullanıcıların keyfini arttırmayı planladıklarını kaydetti.