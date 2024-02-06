Son Dakika

9. Yeşil Satranç Turnuvası gerçekleştirildi

YAŞAM 06.02.2024, 15:42
9. Yeşil Satranç Turnuvası gerçekleştirildi

İklim ve çevre değişikliğine karşı mücadele için farkındalık yaratmayı hedefleyen Yeşil Satranç –Yeşil Sanayi Yücel Grup Satranç Turnuvası’, Kocaeli Sanayi Odası koordinasyonunda gerçekleşti

KOCAELİ (İGFA) - Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Yücel Grup Satranç Turnuvası’ 3-4 Şubat tarihlerinde, Kocaeli Sanayi Odası Merkez Bina’da 9. kez düzenlendi. Yücel Grup’un destekleri ile düzenlenen turnuvada 100’ün üzerinde centilmen sporcu çetin bir mücadele verdi.

İSTANBUL VE ANKARA’DAN GELDİLER

Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’ destekleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde ve Türkiye Satranç Şampiyonası’nın hemen ardından düzenlenen Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları Yücel Grup Satranç Turnuvası’na bu kez İstanbul’un yanı sıra Ankara’dan özel olarak turnuvaya gelen ve ödül alan sporcular da oldu. 100’ü aşkın sporcunun 3 kategoride 2 gün boyunca oldukça zorlu rakiplerle de mücadele ettiği turnuvanın ödül töreninde, ilk 10’a giren toplam 30 sporcuya ödülleri, KSO Konferans Salonu’nda verildi.

İKİ FARKLI EĞİTMEN KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Turnuvanın 2. gününde ilk olarak İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni, TÜBİTAK ve TEKNOFEST Projelerinde danışmanlık ve yürütücülük yapan Elif Sanem Kıroğlu velilere hem kendi satranç yolculuğunu anlattı hem satranç ve çocuklarına gelişimi, velilerin tutumu hakkında kendi yaşadıkları ile beraber önerilerini paylaştı.  Parkur Jimnastik’te Yılın Antrenörü seçilen, Enerji GSK’nın kurucusu da olan İlknur Pala ise sporun çocuk üzerindeki olumlu etkilerinden, çocukların beslenmesine ve nasıl spor dalı tercihi yapılabileceğine kadar birçok konuda velileri bilgilendirdi, kendisine sorulan tüm soruları içtenlikle cevapladı.

3 KATEGORİDE İLK 10’A ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Her kategoride ilk 10’a girenler, ikinci günün sonunda Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde kupa, madalya ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu.  Yeşil Satranç Kurucu Koordinatörü Belma Özgen Akbay, henüz Türkiye Şampiyonasından gelen 2 milli sporcu Mehmet Emir Alim ve Ali Mete Dere’yi de unutmadı ve ödül töreni öncesi nazarlık hediye ederek başarılarının devamını diledi.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Yeşil Satranç Kurucu Koordinatörü de olan Belma Özgen Akbay, öncelikle böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesini üstlenen Kocaeli Sanayi Odası’na ve kendilerine her daim destek olan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’a, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ve Şube Müdürü Engin Yaşar’a; ayrıca Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ve Yücel Grup’a ve özelinde Yücel Boru Genel Müdürü Kemal Saraç’a çok teşekkür etti.  Turnuvada henüz 1 gün bile olmadan kayıtları fazlası ile dolduran ve turnuvaya katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Belma Özgen Akbay, Federasyon İl Temsilciliği’nin daha fazla destekçi ve yardımcı olmasını dileyerek ödül törenine geçti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6