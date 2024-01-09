Son Dakika

876 yıllık tarihi zafere vefa

YAŞAM 09.01.2024, 09:30
876 yıllık tarihi zafere vefa

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan ve 876 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nın yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Ecdadın tarihi zaferiyle bugün Türk milletinin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadığını vurgulayan Başkan Zolan, “Bir ülkenin gücü, birlik ve beraberliğidir” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan ve 876 yıl önce Denizli’de yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nın yıl dönümünü dolayısıyla anma programı düzenledi. 7-8 Ocak 1148’de Alman ve Fransız ordularından oluşan II. haçlı seferine karşı kazanılan tarihi zaferin anma programı Cankurtaran Milli Parkı Piknik Alanı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı kahramanlık marşları eşliğinde şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, Kazıkbeli Savaşı ile ilgili bir sunum gerçekleştirirken, Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi de beğeniye sunuldu.

Bayrağımız ilelebet dalgalanacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan programa katılımın çok kıymetli olduğunu belirterek, 876 yıllık tarihi zaferin öneminden bahsetti. Haçlı ordularının Türkleri Anadolu’dan atarak Şam ve Halep üzerinden Kudüs’e ulaşmayı hayal ettiklerine değinen Başkan Zolan, “Ecdadımız, bu hayali boşa çıkarmak için vatanına ve bayrağına en güçlü şekilde sahip çıkmıştır” dedi. Ecdadın şanlı mücadelesiyle bugün Türk milletinin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşadığını vurgulayan Başkan Zolan, “Kazıkbeli Savaşını unutmamız mümkün değil. Biz istiyoruz ki bu tarihi zafer ve bu topraklar için canını veren şehitlerimiz hiç unutulmasın. Çünkü şehitlerimiz unutursak ölürler” dedi. Ecdadın mirasına sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Bir ülkenin gücü, birlik ve beraberliğidir. Bu olmadığı zaman kadın, çocuk, bebek demeden katlediliyor. İnşallah bayrağımız ilelebet dalgalanacak, vatanımız sapasağlam ayakta kalacak” diye konuştu.

Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşları ile 15 Mayıs

Denizli’de yaşanan Kazıkbeli ve Miryokefalon Savaşları ile 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü’nün önemini vurgulayan Başkan Zolan şunları söyledi: “Bu soğuk günde ecdadımızı anmak için fedakârlık gösteren başta gençlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya Allah’ım bizlere nasip etsin.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 18 47
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 24
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 18 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 18 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5