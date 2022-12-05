81 ilden 'Seçilmiş Kadınlar' Gaziantep'te buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ilden gelen “Seçilmiş Kadınlar”la bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Seçilmiş Kadınlar Derneği (SEKADER) iş birliğinde 81 ilden gelen, aralarında belediye meclis üyesi, muhtar ve kooperatif başkanlarının bulunduğu 110 kadın, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ardından Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le buluştu.

Gaziantep Büyükşehir ve Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen programda, Başkan Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve Seçilmiş Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cavide Karakülah konuşma yaptı.

ŞAHİN: KADININ BAKIŞ AÇISI, DUYGUSAL ZEKASI TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEK

Başkan Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada 81 ilden gelen “Seçilmiş kadınlar”ın doldurduğu salonun Anadolu’nun sesi, nefesi ve aklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Her ay bütün ilçelerimizde tek tek bütün muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz. 20 yıldan beri alandayım. Şehrin seçilmiş ilk kadın milletvekiliyim. Şehrin seçilmiş ilk bakanıyım ve şehrin seçilmiş ilk büyükşehir belediye başkanıyım. Büyük bir sorumluluk. Ailem ve eşim bana ilk milletvekili seçildiğim günden bugüne destek verdi. Başarının temelinde güçlü aile desteğinin yattığına inanıyorum. Ben muhtarlarda şunu gördüm, özellikle uzun süre görev yapan erkek muhtarların arkasında güçlü kadınlar var. Güçlü kadınlarımızın destek olduğu muhtarlarımız daha başarılı oluyor. Kadının gücü çok önemli. Bizi biz yapan bir medeniyetimiz var. Sevgili peygamberimizin Veda Hutbesi’ne baktığınız zaman kadın ile erkeği birbirine rakip kılmıyor, onları birbirlerine veli kılıyor. Çok mühim. Batı medeniyetine baktığınız zaman kadın-erkek birbirine rakip, bu durum da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmalarına neden oluyor. Bizim medeniyetimizde ayrımcılık yok, kutuplaşma yok. Irkçılık yok. Oradan aldığımız büyük bir ilham var. Allah’ın izniyle kadın bakış açısı, kadın duygusal zekası Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek.”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise İçişleri Bakanlığı ile Seçilmiş Kadınlar Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlik için şehre gelen misafirlere teşekkür etti.

Programın sonunda seçilmiş kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile anı fotoğrafı çektirdi.