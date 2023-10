‘80’ler Buluşması’ büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin, 80 yaş üzeri kadınların evde izole bir yaşam sürmesini engellemenin yanı sıra, ruhsal ve fiziksel olarak da kendilerini daha iyi hissetmesi için başlattığı ‘80’ler Buluşması’, her hafta daha fazla insana ulaşıyor.MERSİN (İGFA) - Her Çarşamba ‘Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ‘80’ler Buluşması’na katılan kadınlar; daha hayat dolu, daha dinç ve daha mutlu hissediyorlar. Mahalle muhtarları aracılığıyla duyurulan ve yaşadıkları mahalleden servis hizmetiyle getirilen kadınlar, etkinliğin olduğu günü iple çekiyor. Bocce, satranç, jungle gibi oyunların; taş ve mandala boyama gibi sanatsal aktivitelerin, bileklik yapımı gibi birçok el işi etkinliklerinin yer aldığı ‘80’ler Buluşması’ Mersinli kadınların güzel, kaliteli ve mutlu zaman geçirmesini sağlıyor. Etkinlik sayesinde kadınlar evde kapalı kalmak yerine, sahil havası alarak ve yeni arkadaşlıklar edinerek kendilerine sosyal hayatta yer buluyor. Bu sayede her hafta farklı organizasyonlar için bir araya gelen kadınlar bol bol moral depolayıp, ruh sağlıklarını da şifalandırıp birbirine destek oluyor.

Sahil: “Sosyal hayata katılıp, birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlıyoruz”

80 yaş üstü kadınların evlerinde kapalı kaldığını ve çok fazla sosyal hayata katılamadıklarını kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, bu yüzden onlara içerisinde çeşitli aktiviteler olan 80’ler etkinliğini düzenlediklerini belirterek, “Servis hizmeti de sağlıyoruz. Hem fiziksel hem motor becerilerini geliştirecek, hafızalarına iyi gelecek etkinlikler düzenliyoruz. Satranç oynatıyoruz, birlikte jenga oynuyoruz, taş boyama ve mandala etkinliği yapıyoruz. Bocce gibi sporlarımız var. Hem fiziksel, hem zihinsel sağlıkları için, hem de sosyal hayata katılıp, birbirleriyle etkileşime girmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaklaşık 6 aydır devam ettiğimiz bir etkinlik. Bundan sonra her Çarşamba bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gençleştiklerini, daha iyi ve daha sağlıklı olduklarını söylüyorlar”

Etkinlikle ilgili memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu, yaş almış vatandaşların hayata daha pozitif ve mutlu baktığını belirten Sahil, “Yaşından ötürü hayata küsen ve bu konuda üzülen yaşlı bireylerle çok karşılaştık ve onlarda konuşma, paylaşma ve insanlara temas etme ihtiyacını gördük. Bu etkinliği de bu yüzden hayata geçirdik. Hepsi memnun. Gençleştiklerini, daha iyi hissettiklerini, daha sağlıklı olduklarını söylüyorlar. 3-4 etkinliğimize gelen kadın bireyleri gözlemlediğimizde, daha dinç ve mutlu görüyoruz” diye konuştu.

“Yapılan aktivitelerle çocukluğumuzu hatırladık”

Etkinlik kapsamında ilk defa bocce oynadığını ve mandala boyadığını söyleyen emekli öğretmen Sevgi Alkan, Büyükşehir’in bütün etkinliklerine katıldığını belirtti. 80’ler etkinliğine ilk defa katılan Alkan, “Çok beğendik, çok güzeldi. Çocukluğumuzu, oyun oynamayı hatırladık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporlarına 5 yıldır katıldığını, ancak 80’ler etkinliğine ilk kez geldiğini kaydeden Dilber Şenol, “Belediyenin her türlü etkinliğine katılmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliğe ilk defa katılıyorum” derken, yaptığı mandala boyamayı anlatarak, “İlk defa önüme geldi. Çocukken defterlerimin kenarına yaptığım kenar süsleri gibi geldi. Ben de çocukluğuma döndüm. Belli bir yaştan sonra arada bir geçmişi hatırlamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Kendini yeniliyorsun ve rahatlıyorsun”

Büyükşehir Belediyesi’nden evde sağlık ve bakım ile temizlik hizmeti de aldığını söyleyen Fatma Tapan, “Ben 7-8 senedir buradayım. Bana çok iyi bakıyorlar. Başkanımız her türlü eksiğimizi gideriyor. Bu etkinlikler de çok güzel. Evde bunaldım, çağırdılar bugün ve geldim” dedi.

Emekli olduğu için artık etkinliklere rahat rahat katılabileceğini kaydeden Memnune Gönüllü, ilk defa katıldığı 80’ler etkinliği için, “Çok güzel, harika. Kendini yeniliyorsun, rahatlıyorsun ve daha güzel şeylerin olacağını tahmin edebiliyorsun. Ben emekli oldum, bundan sonra canı gönülden bütün etkinliklere katılacağım” diye konuştu.

“Etkinlik çok güzel ve eğlenceliydi. Sinirimiz, stresimiz kayboldu”

Ev hanımı Naciye Kantar da, etkinliği duyup ilk kez katılanlardan. Kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirten Kantar, “İlk defa katılıyorum arkadaşımın sayesinde. Kafa dağıttım, iyi oldu. Evdeki işlerimizi unuttuk, hoşuma gitti. Bundan sonra hep katılırım. Benim için de değişiklik oldu” dedi.

Hatice Öndemir etkinliği, “Çok güzel, çok eğlenceliydi. Sinirimiz, stresimiz gitti. Çok mutlu oldum” cümleleriyle değerlendirirken, Saniye Taze, “Etkinliklere katılıyorum, ama buraya ilk defa geliyorum, çok güzel hoşuma gitti” dedi. Sahildeki sabah sporuna da katıldığını belirten Taze, “Özellikle kadınlar için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.