80 saat sonra mucize kurtuluş

AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta baba-kız 80 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta baba-kız 80 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan 9 yaşında Zeynep Polat ve babası 35 yaşında Feyzullah Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.