80 pehlivan boğa er meydanına çıkıyor!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşleri düzenliyor. 80 pehlivan boğa 11 Eylül Pazar günü saat 11.00’de Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Başkan Osman Zolan ücretsiz organizasyona tüm hemşehrilerini davet etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşleri düzenliyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) boğa güreşi heyecanı yaşanacak. Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin’den gelecek 80 pehlivan boğa Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde Baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü güreşli kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek. Anadolu’nun dört bir yanında Yörükler başta olmak üzere Türk halkının en büyük kültürel geleneklerinden biri olan boğa güreşlerine katılım ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 11 Eylül 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek “Denizli Büyükşehir Boğa Güreşleri” organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerinin Denizli’de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Türkiye’nin en güçlü boğaları burada güreşecek, Tüm hemşehrilerimi ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.