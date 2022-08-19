8 yaşındaki Eylül Su saçlarını LÖSEV'e bağışladı

İzmir'de bu yıl 3. sınıfa gitmeye hazırlanan 8 yaşındaki Eylül Su, kanser tedavisi gören ve saçlarını kaybeden çocuklara saç olsun diye saçlarını LÖSEV'e bağışladı.İZMİR (İGFA) - Eylül Su 8 yaşında, bu sene İzmir Agah Efendi ilköğretim okulunda 3. sınıfa gidecek.

Okumayı, dansı, yüzmeyi en çok da dizlerine kadar inen sapsarı saçlarını seviyor.

Eylül Su saçlarını kestirdi ve kanser tedavisi gören ve saçlarını kaybeden çocuklara saç olsun diye çok sevdiği saçlarından vazgeçti.

Saçlarını Lösev'e bağışlayan Eylül Su bu davranışı ile kanserle savaşan çocuklara ve de arkadaşlarına örnek oldu.