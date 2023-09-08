8 ülkeden gençler Uluslararası Kültür Gecesi'nde buluştu

İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği Talk & Smile Kafe’de 15 yabancı genç ve İzmitli gençlerin katılımıyla Uluslararası Kültür Gecesi düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve AIESEC işbirliğiyle 15 yabancı genç ve İzmitli gençler Talk&Smile Kafe’de düzenlenen Uluslararası Kültür Gecesi’nde bir araya geldi.

Tunus, Mısır, İtalya, Romanya, Fas, Japonya ve Cezayir’den kentimize gelen gençler Uluslararası Kültür Gecesi’nde ülkelerini, kültürlerini, geleneksel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıtma fırsatı buldu.

50’den fazla katılımcının yer aldığı gecede gençler İngilizce pratik yaparak sosyalleşti.