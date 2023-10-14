8'nci Beylikdüzü Resim Çalıştayı start aldı

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı temasıyla düzenlediği 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İSTANBUL (İGFA) -11 günlük çalışma süresinin ardından ortaya çıkan eserler, İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda “Cumhuriyet’in 100. yılı Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı temasıyla düzenlediği 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Müslüm Akülker, birim müdürleri, sanatçılar Durmuş Bahar, Eda Çığırlı, Gölge Artizm, Hande Ünver ve Sema Bicik’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Çalıştayda dijital sanat, grafiti, kolaj ve illüstrasyon gibi farklı alanlarda eserler üretilerek 25 Ekim’de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

“Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir sergiyle taçlandıracağız”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Müslüm Akülker, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek “8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı ile resim sanatının yenilikçi ve geleneksel bakışını buluşturuyoruz. Çalıştayımıza katılan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları eserleri Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir sergiyle taçlandıracağız” diye konuştu. Ressam Sema Bicik ise “Beylikdüzü’ne daha önce de bir söyleşi için gelmiştim, burada sanat için çok güzel şeyler oluyor. Bizler de Cumhuriyet’imizin 100 yılına yakışır eserler kazandırmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.