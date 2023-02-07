8 katlı apartmanın enkazından 28 saat sonra kurtarıldı

Bursa Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 17 yaşındaki Dilara Aktaş’ı depremden 28 saat sonra kurtardı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri de, 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 adet 4x4 arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli ile deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta kent merkezinde çalışma yapan Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, çöken 8 katlı Sözler Apartmanı’nın enkazından ses geldiğini belirledi.

Tonlarca enkazın altında iğne ile kazar gibi hummalı bir çalışma yapan ekipler, beton yığınlarının altındaki 17 yaşındaki Dilara Aktaş’a ulaştı.

Depremden 28 saat sonra enkaz altından mucizevi şekilde kurtarılan Dilara, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

https://youtu.be/GUobM9WHi3U