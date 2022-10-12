8 il için yerel sağanak uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre; öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'nın yerel sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.