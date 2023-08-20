8 ayda Konya'nın altyapısına 162 kilometrelik şebeke

Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 31 ilçedeki yerleşim yerlerinin altyapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde su ve kanalizasyon şebeke hatları bulunmayan mahallelerde yeni hatlar oluştururken; eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış şebekeleri de yenilediklerini belirterek, tüm bunların yanında su temin çalışmaları, yeni su deposu, SCADA tesisleri, enerji nakil hatları kurulumu ve su deposu revizyonu işlemleri de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programı kapsamında yürütülen çalışmalarda ilk 8 ayı dolu dolu geçirdiğini vurgulayan Başkan Altay, bu süreçte 162 kilometre şebeke yapımı ve 139 adet altyapı hizmetini yerine getirdiklerini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yılın ilk 8 ayında Konya genelinde 50 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi çalışması, 112 kilometre su şebekesi çalışması ve 24 noktada toplam 4 bin 464 metre derinlikli su temin çalışması gerçekleştirdi. KOSKİ, aynı süreçte 60 adet SCADA tesisi kurulumu, 36 adet 3 bin 670 metreküplük su deposunun revizyonunu, 9 adet 1050 metreküplük su deposu yapımı, 10 adet enerji nakil hattı kurulumu yaptı.