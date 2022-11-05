7’den 70’e kurs kayıtları başlıyor

29 Ekim Özel Gösterisi ile perdelerini açan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda Tiyatro Kursu ile Oyun ve Senaryo Yazarlığı kursları başlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara 7’den 70’e tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.EDİRNE (İGFA) - Edirne’de uzun süredir heyecanla beklenen Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Nazım Hikmet’in yazdığı, Hüseyin Erdoğan’ın uyarladığı ve yönettiği “Kuvayi Milliye Destanı”nın ücretsiz gösterimi ile perdelerini açmıştı. Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu şimdi de yeni yeteneklerini arıyor.

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda verilecek olan kurslarla tiyatroseverlere bambaşka bir dünyanın kapıları aralanacak. Tiyatro Kursu’na 7’den 70’e herkes; Oyun ve Senaryo Yazarlığı Kursu’na ise 18-70 yaş grubundaki vatandaşlar başvuruda bulanabilecek.

Tiyatro Kursu ile Oyun ve Senaryo Yazarlığı kurslarına başvurular ise 12-22 Kasım tarihleri arasında Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’na şahsen yapılacak. Kurs seçmeleri ise 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı’nda gerçekleştirilecek.