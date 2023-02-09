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72 saat sonra kurtarıldı
YAŞAM 09.02.2023, 09:48
Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay'da 72 saat hayata tutunan ve donmamak için ayağına bez parçaları saran yaşlı adam kurtarıldı.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay'da Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta 72 saat hayata tutunan ve donmamak için ayağına bez parçaları saran yaşlı adam kurtarıldı.
Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.
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