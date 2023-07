70 itfaiye eri memuru yemin etti

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na alınan 70 itfaiye eri memuru yemin ederek görevine başladı.ADANA (İGFA) - İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen yemin törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, itfaiye erlerinin aileleri ve bürokratlar katıldı.

ADANA’DA İLK KEZ SINAVLA İTFAİYE ERİ MEMURU ALINIYOR

Adana itfaiye tarihinde ilk kez kamu personeli seçme sınavında başarı sağlayanlar arasından liyakat esas alınarak itfaiye eri memuru alımı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yemin töreninde yeni alınan itfaiye eri memurlarına ve ailelerine seslenerek önemli mesajlar verdi.

Başkan Zeydan Karalar, “İlk kez biz sınavla memur yapmak koşuluyla itfaiye personeli alımını yaptık. Bu da Adana’da bir ilk” dedi.

Adana’nın öncü ve ilklerin kenti olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Adana; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, kurtuluş savaşını yapma hissini veren kenttir ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı esir ederek barışa zorlayan ilk kent Adana’dır” diye konuştu.

KUTSAL BİR GÖREVİNİZ VAR

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü; “Burada çalıştığınız sürece direkt insan hayatı, can ve mal kaybıyla ilgili görev alacağınız için teyakkuzda ve işinizi eksiksiz yapmalısınız. Bunu başaracağınızdan en küçük şüphem yok. Bu bir sorumluluk ve vicdan meselesidir. Sizin bir dakika geç kalmanız can ve mal kaybına neden olabilir. Akıllı, doğru ve hızlı müdahalenizle can ve mal kurtarmak gibi çok kutsal bir göreviniz var. 100 itfaiye eri daha almak için başvuruda bulunacağız. Emekli olanların yerine yeni personel almak ve kadromuzu takviye etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır’ diyor. Siyasi ayrım gözetmeksizin, herkesin görevini tam olarak yaptığı bir belediye için kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

Törenin ardından yeni itfaiye erleri, itfaiye geleneği olarak ıslatıldı.