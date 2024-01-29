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7 Bölge Halk Oyunları'na yoğun ilgi

YAŞAM 29.01.2024, 14:20
7 Bölge Halk Oyunları'na yoğun ilgi

Antikkapı’da gerçekleşen 7 Bölge Halk Oyunları Gösterilerinde, farklı yörelerden halk oyunları ile gruplar hünerlerini sergiledi.KOCAELİ (İGFA) - Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) tesis ve diğer tüm imkanları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültürel organizasyonlarına da desteğini esirgemiyor. Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen, Kocaeli ve diğer illerden halk oyunları gruplarının katıldığı 7 Bölge Halk Oyunları Gösterisi, İzmit Antikkapı’da gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunlarının sergilendiği gösteri programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu, Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Özkan Göçenler, halk oyunları gösterine katılan gençlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunlarının sergilendiği gösteri de izleyiciler birbirinde renkli kostümleriyle hünerlerini sergiledi.

‘’HALK OYUNLARI FESTİVALİ KOCAELİ’YE YAKIŞIR”

STK’lara her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Çocuklarımız gülsün, bu şehrin insanları gülsün diye çalışıyoruz. Bu şehrin çocuklarının yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Yapmamız gerekende STK’lardan gelen talepleri karşılamak. Kocaeli’de bir halk oyunları festivali düzenlenmesi istendi. Onun da organizasyonunu yapalım, çok daha büyük bir organizasyonla gerçekleştirelim. Türkiye’nin yedi bölgesinden katılımın olacağı büyük bir halk oyunları festivali yapmak Kocaeli’ye yakışır” dedi.

FARKLI YÖRELERDEN HALK OYUNLARI

Organizasyona katkılarından dolayı Büyükşehir ve Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan kulüp başkanı Göçenler, “Bizler öğrencilerimize elimizden gelenin en iyisini usta öğreticiler olarak yapıyoruz. Tabi burada belediyelerimizin katkısı olduğu zaman en iyisini yapmakta bizim işimiz” dedi. 7 Bölge Halk Oyunları Gösterisi’nde; Kırklareli Yöresini MAP HOYTAG, Rize Yöresini Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Halkoyunları, Artvin Yöresini Servetiye Anadolu Lisesi, Urfa Yöresini Çayırova Belediyesi Halkoyunları, Bursa Yöresini Bursa Orhangazi Belediyesi Halkdansları, Van Yöresini Dilovası Belediyesi Halkdansları, Denizli Yöresini Kartepe Halkeğitim Merkezi Kubilay Ortaokulu, Çankırı ve Ankara Yörelerini Çerkeş Halkeğitim Merkezi, Bitlis Yöresini Pendik Eğitim Araştırma, Kafkas Yöresini Bursa Orhangazi Belediyesi Halk Danslrı, Üsküp Yöresini MAP HOYTAG ve Halay Potpori gösterisini Kartepe Halkeğitim Merkezi Kubilay Ortaokulu halk oyunları ekibi sergiledi.     

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