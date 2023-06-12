645. Mimarsinan Evliyalar Günü'ne yoğun ilgi

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Mimarsinan Evliyalar Bölgesinde gerçekleştirdiği 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği vatandaşların yoğun ilgisi ile düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında mevlit okunarak dua edildi. Ardından 50 kazanda pişirilen etli bulgur pilavı vatandaşlara dağıtıldı. Bu tarz etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini birçok insanı bir araya getirdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Rahmetle beraber Geleneksel Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Ekinliğimizi gerçekleştirdik. Bugün 7'den 70'e herkesin eğlendiği beraberlik içinde olduğu keyifli bir pazar günü yaşadık. Amaç bir araya gelmek çocuklarımıza bu kültürümüzü aşılamak. Evliyalar Günü Melikgazi kültüründe önemli bir yer tutuyor. Melikgazi Belediyesi olarak birçok etkinliği Melikgazi’mizde hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizin manevi mimarları olan başta Seyyid Burhanettin Hazretleri olmak üzere, Davut-el Kayseri, Şeyh İbrahim Tennuri Hz. gibi en önemlisi Melikgazi’mizin ismini taşıyan Melikgazi Hz. gibi gönülleri fethetmiş Allah dostlarına minnet duyuyor, dualar ediyoruz. Allah hepimizi birlik ve beraberlik içerisinde nice mutlu günlerde bir daha buluştursun. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Maşallah 645 yıl olmuş. Daha nice yıllar görelim inşallah. Evliyalar şehri Kayseri’mizde böylesine güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Melikgazi Belediyemize ve Mustafa Başkanımıza teşekkür ederim. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” diye konuştu.