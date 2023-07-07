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611 dansçı festival için geliyor

YAŞAM 07.07.2023, 07:51
611 dansçı festival için geliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivali 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlıyor. 14 Temmuz’a kadar sürecek festivale 12 ayrı ülkeden 611 dansçı katılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 17.'sini düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak. 10 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30’da Denizli Valiliği önünden düzenlenecek kortej ile başlayacak festivale yurt dışından Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova, KKTC; Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahne alacağı festivalde farklı ülkelerin kültürlerine ait halk oyunları Denizlililerin beğenisine sunulacak. Festival kapsamında ilk gün saat 21.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda gruplar sahne alırken, ilerleyen günlerde İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, Akvadi, KYK Amfi Tiyatro’nun yanı sıra Sarayköy, Çivril, Tavas ve Acıpayam’da festival coşkusu doyasıya yaşanacak. Denizlili sanat sevenlerin beğenisine sunulacağı festivalin gala programı ise 14 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Halk Dansları Festivalinin artık Denizli’de geleneksel hale geldiğini, bugüne dek 55 farklı ülkeden gelen 125 ayrı gruptan 3 bin 750 dansçının Denizli’de sahne aldığını ve kendi kültürlerini tanıtma imkanı bulduğunu söyledi. Festival ile farklı kültürlerin birbirini tanıma ve tanıtma şansı yakaladığını belirten Başkan Zolan, "Halk Dansları her milletin kendini ifade eden canlı bir kültür hazinesidir. Farklı milletlerden, başka kültürlerden pek çok misafirimiz kendi milletlerine ait değerlerini hemşehrilerimizle paylaşma imkanı yaşayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu zenginliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ecdadımızdan aldığımız güzel değerlerimizi, kültürümüzü en güzel şekilde yansıtacağız. Hepimizi mutlu edecek ve güzel anılar bırakacak böylesi güzel bir festivale ev sahipliği yapmanın ve düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Sadece kent merkezinde değil Acıpayam, Çivril, Tavas ve Sarayköy’de de gösterilerin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne tüm hemşehrilerini davet etti.

Tüm gösteriler ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak düzenleyeceği ve her gün farklı grupların yer alacağı festival programı şöyle:

10 Temmuz 2023 Pazartesi
Saat 17.30 Kortej-Valilik Önü
Saat 21.00 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı

11 Temmuz 2023 Salı
Saat 21.00 İncilipınar Parkı
Saat 21.00 Adalet Parkı
Saat 21.00 Sarayköy

12 Temmuz 2023 Çarşamba
Saat: 21.00 KYK (Amfi Tiyatro)
Saat 21.00 Akvadi

13 Temmuz 2023 Perşembe
Saat: 21.00 Çivril
Saat 21.00 Tavas
Saat: 21.30 Acıpayam

14 Temmuz 2023 Cuma
Saat: 21.00 Gala Programı, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi

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