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600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği

YAŞAM 29.04.2023, 12:37
600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan ‘Erguvan ağaçlarını ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken düzenlediği Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı programı ile 600 yıllık geleneği yaşatıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini yaşatıyor. Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan Meydanı’nda düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı’ etkinliklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası tevhid zikri ile başlayan programın açılış konferansını eski büyükelçi İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç takdim ederken 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları kapsamında Erguvan sohbetleri, söyleşiler ve konserler ile vatandaşlar unutamayacakları bir bayram yaşayacak.

YILDIRIM’IN MANEVİ KİMLİĞİ

Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen Erguvan Faslı’nı geçtiğimiz yıl yeniden ihya etmeye başladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Emir Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvanların çiçek açma döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan Erguvan Faslı onun vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirilmiş bir gelenektir. Yıldırım Belediyesi olarak bu kadim geleneği geçtiğimiz yıl yeniden hemşehrilerimizle buluşturmuştuk. Bu yıl da hem Erguvan Bayramı’nı hem de Emir Sultan Hazretleri’ni yad ediyoruz. İnşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak Erguvan Faslı’nı kutlayacak ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız. Erguvan faslı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Nasıl ki Yeşil Cami olmadan, Emir Sultan Hazretlerinin türbe ve camisi olmadan Yıldırım düşünülemezse erguvan faslı olmadan da Yıldırım eksik kalacaktır. İnşallah bu geleneği Yıldırım’da yaşatacağız” dedi.

SEVGİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN RENGİ

Bursa'nın erenler, gaziler, veliler, şehzadeler ve sultanlar şehri olduğunu hatırlatan Vali Yakup Canbolat, “İşte bu kutlu ve ulu şehirde Emir Sultan Ocağı, talebeye sınıf, dervişe dergah, şehzadelere sultanlara ziyaretgâh olmuştur. Bu kutlu ocak da bize sevenlerin buluştuğu, dostların kavuştuğu Erguvan Faslı’nı bize miras bırakmıştır. 600 yıldır sevginin, birliğin ve kardeşliğin rengi haline gelen Erguvan Byaramı’nız kutlu olsun. Bu kültürel mirasımızın yeniden canlandırılması için yoğun çaba sarf eden Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve tüm emeği geçenleri kutluyorum. Geleceği doğru inşa edebilmenin yolunun geçmişi bilmekten geçtiğini aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Geçmişimizden, tarihimizden geleneklerimizden göreneklerimizden güç alarak Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz” dedi.

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