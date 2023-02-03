60 yaşındaki hasta, 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere Köyü'nde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, Genç Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik yol açma çalışması sonucu hastaneye götürüldü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Genç ilçesinin Keklikdere Köyüne bağlı Dumluca Mezrasında rahatsızlanan 60 yaşındaki vatandaşın yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin yoğun kar nedeniyle ilerleyememesi üzerine durum, Genç Kaymakamlığı’na bildirildi.
Yaşanan gelişmenin ardından farklı bölgelerde yol açma çalışması yürüten ekipler, Keklikdere Köyüne bağlı Dumluca Mezrasında yol açma çalışması başlattı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerinin üç saatlik çalışması sonucu Dumluca Mezrasına ulaşan sağlık görevlileri, hastayı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
60 yaşındaki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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